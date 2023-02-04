وكالة أمريكية: واشنطن لا تزال منخرطة ماليًا بعمق في أفغانستان
كشفت وكالة التفتيش العامة الأمريكية الخاصة بإعادة إعمار أفغانستان "سيجار"، الجمعة، أن أمريكا " لا تزال منخرطة ماليًا بعمق في أفغانستان"، رغم سيطرة حركة طالبان.
وقالت الوكالة في تقريرها الأخير الذي نشرته هيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، إنه "على الرغم من هيمنة طالبان، فإن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة بشدة في أفغانستان".
وبحسب الوكالة "بعد وصول طالبان إلى السلطة، في منتصف آب/ أغسطس 2021، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 8 مليارات دولار لأفغانستان، والتي تم إنفاقها على الاستقرار الاقتصادي، والمساعدات الإنسانية، واللاجئين، في هذا البلد".
وتشمل هذه الأموال أكثر من ملياري دولار، بشكل أساس للمساعدات الإنسانية في أفغانستان، وتحويل 3.5 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في الولايات المتحدة إلى صندوق تم إنشاؤه حديثًا في سويسرا، وتخصيص حوالي 2.7 مليار دولار لوزارة الدفاع من الولايات المتحدة لنقل وتوطين المهاجرين الأفغان.
وقالت "سيجار"، إن "وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تعتمد على حوالة متكررة بمقدار 40 مليون دولار نقدًا تصل إلى كابول كل أسبوع من نيويورك، ويستخدمها موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها في تنفيذ الشؤون الإنسانية.
وأضافت أن "الولايات المتحدة هي أكبر مانح لجهود الأمم المتحدة الإنسانية في أفغانستان".
ولم تعترف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحكومة طالبان، وتم حظر أصول البنك المركزي الأفغاني من قبل واشنطن، وتجميد ما يقرب من 10 مليارات دولار من احتياطيات البنك.
وقلصت الدول الغربية مساعدات إلى أفغانستان مع سيطرة طالبان على السلطة بسبب القيود المفروضة، خاصة على النساء، ومنعهن من العمل والدراسة.
وفي سياق متصل، قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في أفغانستان توماس نيكلسون، والذي عاد من رحلة استمرت 3 أيام إلى إسلام أباد: "اتفقنا مع السلطات الباكستانية على ضرورة مواصلة التعاون بين المنطقة والمجتمع الدولي لصالح الشعب الأفغاني".
وأضاف نيكلسون، أن الحظر على تعليم المرأة وعملها من قبل طالبان تم تنفيذه في "أسوأ الأوقات"، ما يضر بإيصال المساعدات، خاصة للنساء والأطفال، مشددًا على أنه "بينما لا نريد عزل أفغانستان، فإن الاعتراف بنظام طالبان ليس مطروحًا على الطاولة".