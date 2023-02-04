وكالة أمريكية: واشنطن لا تزال منخرطة ماليًا بعمق في أفغانستان

وبحسب الوكالة "بعد وصول طالبان إلى السلطة، في منتصف آب/ أغسطس 2021، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 8 مليارات دولار لأفغانستان، والتي تم إنفاقها على الاستقرار الاقتصادي، والمساعدات الإنسانية، واللاجئين، في هذا البلد".

وتشمل هذه الأموال أكثر من ملياري دولار، بشكل أساس للمساعدات الإنسانية في أفغانستان، وتحويل 3.5 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في الولايات المتحدة إلى صندوق تم إنشاؤه حديثًا في سويسرا، وتخصيص حوالي 2.7 مليار دولار لوزارة الدفاع من الولايات المتحدة لنقل وتوطين المهاجرين الأفغان.

وقالت "سيجار"، إن "وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تعتمد على حوالة متكررة بمقدار 40 مليون دولار نقدًا تصل إلى كابول كل أسبوع من نيويورك، ويستخدمها موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها في تنفيذ الشؤون الإنسانية.

وأضافت أن "الولايات المتحدة هي أكبر مانح لجهود الأمم المتحدة الإنسانية في أفغانستان".

ولم تعترف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بحكومة طالبان، وتم حظر أصول البنك المركزي الأفغاني من قبل واشنطن، وتجميد ما يقرب من 10 مليارات دولار من احتياطيات البنك.

وقلصت الدول الغربية مساعدات إلى أفغانستان مع سيطرة طالبان على السلطة بسبب القيود المفروضة، خاصة على النساء، ومنعهن من العمل والدراسة.