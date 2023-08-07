إسبانيا.. تراجع الحرائق في كتالونيا واشتدادها في الأندلس

سيطر عناصر الإطفاء، الأحد، على حريق غابات أتى على ما يقارب 600 هكتار في كتالونيا الإسبانية على الحدود مع فرنسا، فيما يسعى آخرون لإخماد حريقٍ ثانٍ اندلع في الأندلس، في المنطقة الجنوبية.

وبعد الإعلان في وقت سابق، الأحد، عن استقرار حريق اندلع السبت في بوناريس في مقاطعة هويلفا بالأندلس، ذكرت الخدمة الإقليمية المخصصة لحرائق الغابات "إنفوكا" أن حريقاً ثانياً كبيراً اندلع، جنوباً على الساحل الأطلسي في بويرتو ريال في مقاطعة قادس.

وتم تطبيق المستوى الأول للإنذار بعد حوالى ساعتين من اندلاع الحريق وسرعان ما انتشرت النيران قرب المنازل التي تم إخلاؤها، وفقا لخدمات الطوارئ و"إنفوكا".

وازداد عدد عناصر الإطفاء الذين تمت تعبئتهم بانتظام، كما نُشرت مساء الأحد أكثر من خمس طائرات ومروحيات. وأظهرت صور نشرت على منصة "إكس" ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من غابة الصنوبر في كانتيراس.

تقع المنطقة على بعد أقل من عشرة كيلومترات من مدينة قادس التي يقصدها السياح وأيضا من محمية لوس تورونوس.

وأشار أنطونيو سانز المسؤول عن وزارة الداخلية في الحكومة الأندلسية إلى أن مساحة المنطقة المتضررة تبلغ 450 هكتاراً ولكن يجب انتظار تحليل عبر الأقمار الصناعية لتحديد المنطقة المحترقة بدقة، وذلك في مقابلة بثها التلفزيون الإسباني العام. وبذلك تصل المناطق المتضررة من الحرائق في إسبانيا في الأيام الثلاثة الماضية إلى أكثر من ألف هكتار.

ووفقا لآخر توقعات الأرصاد الجوية، تشتد الرياح مساء الأحد ويبقى عشرات الإطفائيين في حال تأهب، حيث تواجه كاتالونيا والأندلس جفافا شديدا يؤدي إلى انتشار الحرائق.

وتستعد إسبانيا لمواجهة موجة حر جديدة الاثنين، ووضعت الأندلس في حالة إنذار برتقالية مع توقع تجاوز درجات الحرارة 40 مئوية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي 2022 دمرت مساحة 300 ألف هكتار في اندلاع أكثر من 500 حريق في إسبانيا، وهو رقم قياسي في أوروبا وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي. واحترق أكثر من 70 ألف هكتار في 2023 في هذا البلد.