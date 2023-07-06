تقرير: تركيا متذمرة من ربط مقاتلات "إف 16" بالموافقة على انضمام السويد إلى "الناتو"

ذكرت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية أن أنقرة متذمرة من محاولة واشنطن ربط صفقة مقاتلات "إف 16" بموافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء السويدي، كريف كريستيرسون، في العاصمة واشنطن، يوم الأربعاء في خطوة أظهرت دعم واشنطن لانضمام السويد إلى "الناتو".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قلل من شأن المباحثات التي تجري لأجل تعبيد الطريق أمام انضمام السويد، لا سيما بعد إقدام لاجئ عراقي على إحراق المصحف، في واقعة خلفت ردود فعل غاضبة بالعالم الإسلامي.

وكان مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ديمقراطيين وجمهوريين، قد طلبوا من بايدن ألا تنظر الولايات المتحدة على الإطلاق في بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا، إلا عندما توافق أنقرة على عضوية السويد، فيما كانت فنلندا قد انضمت إلى الحلف العسكري في أبريل الماضي.

وترى تركيا أن بيع مقاتلات "إف 16" مسألة مرتبطة على نحو وثيق بأمن حلف شمال الأطلسي، وينبغي ألا تكون مرتبطة بمدى التقدم في عضوية دولة من الدول لأجل الانضمام إلى الناتو، بحسب ما نقلت "بلومبيرغ" عن مسؤولين أتراك.

وتوافق تركيا مبدئيا على انضمام السويد إلى الحلف، لكنها تريد من استكهولهم أن تتبنى نهجا "حازما وصارما" ضد "الإرهاب" في إشارة إلى عناصر من الأكراد تقولون إنهم ينشطون ضد أمنها.

وفي مسعى لإذابة الجليد، كانت السويد قد رفعت حظرا على بيع الأسلحة لتركيا، كما قامت بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لأجل "تليين" موقف أنقرة.

المصدر: بلومبيرغ