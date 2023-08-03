مؤقتًا.. بريطانيا تقلص عدد الموظفين بسفارتها في النيجر

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستقلص "مؤقتًا" عدد الموظفين في السفارة البريطانية في نيامي عاصمة النيجر، بسبب الوضع الأمني الحالي، بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة بعد انقلاب على الرئيس محمد بازوم.