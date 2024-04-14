أطلق الحرس الثوري الإيراني عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل ليل أمس السبت في هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الدولتين.

ويمثل الحرس الثوري رأس الحربة لدى طهران في تنفيذ العمليات العسكرية الخارجية.

ما هي قدرات الحرس الثوري الإيراني؟

وتَشكَّل الحرس الثوري عقب قيام الثورة الإيرانية عام 1979 لحماية النظام الديني الشيعي الحاكم وتوفير ثقل مقابل للقوات المسلحة التقليدية.

ويتبع الحرس المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وله نحو 125 ألف مقاتل في وحدات برية وبحرية وجوية.

ويقود الحرس أيضًا قوة شبه عسكرية تدعى (الباسيج)، وهي قوة من المتطوعين موالية للمؤسسة الدينية وتُستخدم في كثير من الأحيان لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

و"فيلق القدس" هو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، والذي يؤثر بشدة على الجماعات المسلحة المتحالفة معه في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من لبنان إلى العراق ومن اليمن إلى سوريا.

ويقاتل أعضاؤه لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية، كما قدموا الدعم لقوات الأمن العراقية في معركتها ضد تنظيم "داعش" في السنوات القليلة الماضية.

وقتلت الولايات المتحدة قائد الفيلق، الجنرال قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في العراق عام 2020. وأثار مقتله مخاوف من اندلاع صراع كبير.

وتصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية وتفرض عليه عقوبات.

القدرات العسكرية للحرس الثوري الإيراني

ويشرف الحرس الثوري الإيراني على برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية الذي يعتبره خبراء الأكبر في الشرق الأوسط.

واستخدم الحرس هذه الصواريخ في هجمات ضد جماعات مسلحة سنية في سوريا وجماعات إيرانية كردية معارضة في شمال العراق.