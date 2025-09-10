من دماء المعارك إلى خزائن المال.. كيف تحصد أمريكا الأرباح من حرب أوكرانيا؟

تتجلى عبارة للفيلسوف البريطاني برتراند راسل بوضوح حول الحرب الدائرة في أوكرانيا، يقول فيها: "من يستفيد من الحرب نادرا ما يكون من يقاتل"؛ فبعد أن تكبدت روسيا وأوكرانيا خسائر فادحة، تجاوزت مليون جندي، على بعد آلاف الأميال من خطوط المواجهة، تحولت الحرب الوحشية إلى منصة ضخمة لتحقيق الأرباح.

وكثيرا ما يُستشهد بالهند والصين كمثال على الدول المستفيدة من الحرب عبر النفط الروسي المخفض السعر، وفق صحيفة "يوراسيان تايمز".

وساعدت واردات الهند من النفط الروسي مصافي التكرير على توفير نحو 12.6 مليار دولار في أكثر من ثلاث سنوات، بينما أظهرت بيانات رويترز أن الهند وفرت ما لا يقل عن 17 مليار دولار منذ أوائل عام 2022.

أما الصين، فاستحوذت على خصومات أكبر وكمية أكبر من النفط الروسي، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CERA)، حيث استحوذت بين ديسمبر 2022 ويونيو 2025 على 47% من إجمالي صادرات النفط الروسي، مقابل 38% للهند، و6% لكل من الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفقًا لصحيفة "ذا إنديان إكسبريس".

لكن هذه المدخرات تبدو ضئيلة مقارنة بالأرباح الهائلة التي حققها المجمع الصناعي العسكري الأمريكي؛ حيث ارتفعت منذ بدء الحرب، أرباح شركات الدفاع الأمريكية بشكل كبير، وتضخمت طلباتها وتقييماتها، وستظل تحقق أرباحها لسنوات عديدة بعد انتهاء الصراع.

الحرب.. محفز لصادرات الأسلحة الأمريكية

ارتفعت حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية من 35% في الفترة 2014-2019 إلى 43% بين 2020-2024، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، مع تصدير الأسلحة إلى أكثر من 100 دولة.

وذهبت الغالبية العظمى من هذه الأسلحة إلى أوكرانيا والدول الأوروبية الأخرى التي زادت وارداتها منذ فبراير 2022.

وفي عام 2024، بلغت قيمة المواد والخدمات الدفاعية المنقولة بموجب نظام المبيعات العسكرية الأجنبية 117.9 مليار دولار، بزيادة 45.7% عن عام 2023، فيما ارتفعت المبيعات التجارية المباشرة إلى 200.8 مليار دولار، بزيادة 27.6%.

أكبر المستفيدين

أظهرت دراسة بعنوان "أرباح الحرب: أكبر المستفيدين من إنفاق البنتاغون، 2020-2024" أن شركات الدفاع الخاصة تلقت نحو 2.4 تريليون دولار من عقود البنتاغون خلال هذه الفترة، أي أكثر من نصف ميزانية الدفاع الأمريكية.

وذهب حوالي 771 مليار دولار إلى خمس شركات رئيسة: لوكهيد مارتن (313 مليارا)، RTX (145 مليارا)، جنرال ديناميكس (116 مليارا)، نورثروب جرومان (81 مليارا)، وبوينج (115 مليار دولار).

إضافة إلى ذلك، بلغت مبيعات المعدات الخارجية للشركات الدفاعية 318.7 مليار دولار في 2024، بزيادة أكثر من 30% عن 238.4 مليار دولار في 2023.

أصبحت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال 2020-2024، بحصة 8.8% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، مقارنة بـ0.1% بين 2015 و2019.

وبلغت نسبة الأسلحة التي استوردتها أوكرانيا من الولايات المتحدة 45%، بما يشكل 9.3% من صادرات الأسلحة الأمريكية خلال هذه الفترة، وارتفعت مبيعات الأسلحة لأوكرانيا من 9.8 مليون دولار في 2019 إلى 312.6 مليون دولار في 2024، أي زيادة أكثر من 31 مرة.

كما حفزت الحرب توسع الإنتاج والقدرة الصناعية الدفاعية الأمريكية، مع تحول الولايات المتحدة في 2025 إلى المبيعات المباشرة بدلاً من المساعدات العسكرية لتسريع تسليم الأسلحة.

فمثلاً، وافقت واشنطن في أغسطس على بيع 3,350 صاروخ ERAM مع المعدات المرتبطة بها لأوكرانيا بقيمة 825 مليون دولار، بتمويل من حلفاء الناتو وبرامج التمويل العسكري الأجنبي.

من العائد الأوروبي إلى العائد الأمريكي

لن تكتفي الدول الأوروبية بشراء الأسلحة لتسليح أوكرانيا فحسب، بل ستشتري بأسلحة أمريكية مئات المليارات من الدولارات.

في قمة حلف الناتو 2025 في لاهاي، تعهدت الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، ارتفاعًا من 2% المتفق عليها منذ 2006.

وبلغت حصة الولايات المتحدة من واردات الأسلحة لحلفاء الناتو 64% في 2020-2024، ارتفاعا من 52% في 2015-2019، ما يعني زيادة مستمرة لمبيعات الشركات الأمريكية.

تثبت هذه الأرقام أن شركات الدفاع الأمريكية كانت المستفيد الأكبر من حرب أوكرانيا، مع توقع استمرار الأرباح لسنوات بعد انتهاء الحرب، مدعومة بالتزامات دول الناتو بزيادة الإنفاق العسكري وضرورة تسليح أوكرانيا.

وبالمقارنة مع الهند أو الصين، يبدو أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر اقتصادياً من الصراع.