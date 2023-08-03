تقرير: جيش أوكرانيا تخلى عن أساليب القتال الغربية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن الجيش الأوكراني قام، مؤخرًا، بوضع أساليب القتال الأمريكية جانبًا، وعاد إلى التكتيكات التي يعرفها جيدًا، بينما يخوض حربًا ضد روسيا.

وجاء في التقرير:"القادة العسكريون الأوكرانيون غيّروا الأساليب القتالية التي اعتمدوها مؤخرًا، ولجؤوا إلى اتباع أسلوب قتالي قائم على إنهاك القوات الروسية بالمدفعية والصواريخ بعيدة المدى، بدلًا من الانشغال بالتعامل مع حقول الألغام تحت وابل القصف الروسي".

واعتبر التقرير أن قرار أوكرانيا بتغيير الأساليب القتالية "إشارة واضحة إلى أن آمال الناتو في تحقيق تقدم كبير من جانب التشكيلات الأوكرانية المدججة بأسلحة جديدة ومنهجيات تدريب جديدة، لم تتحقق على أرض الواقع، على الأقل في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن التحول الجديد يثير تساؤلات حول جودة التدريب الذي تلقاه الأوكرانيون في الدول الغربية، وما إذا كانت عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت على شراء الأسلحة، بما في ذلك ما يقرب من 44 مليار دولار من إدارة بايدن، نجحت في تحويل الجيش الأوكراني إلى قوة قتالية تتمتع بمواصفات ومستوى تدريب وتأهيل قوات حلف شمال الأطلسي.

وكان مسؤولو إدارة بايدن يأملون أن تُظهر الألوية التسعة التي دربها الغرب، والتي يبلغ قوامها حوالي 36 ألف جندي، أن الطريقة الأمريكية في الحرب تتفوق على أسلوب الجيش الروسي.

وفي حين أن الروس لديهم نظام قيادي مركزي، درب الأمريكيون الجنود الأوكرانيين على اتخاذ قرارات سريعة في ساحة المعركة، والاعتماد في تنفيذ الهجمات على مشاركة جميع صنوف الوحدات العسكرية.

واشتمل التدريب على شن هجمات بدلًا من البقاء في الدفاع، لكن ارتكاب الوحدات الأوكرانية العديد من الأخطاء في بداية الهجوم المضاد، وتضرر أو تدمير ما يصل 20% من الأسلحة، بعضها من مساعدات الغرب الحديثة، يدلان على أن مدة التدريب لم تكن كافية.

ونقل التقرير قول محللين عسكريين أمريكيين وبريطانيين إن الجيش الأوكراني إذا أراد تحقيق تقدم ملموس لابد أن يعود لأساليب القتال الغربية القائمة على تكتيك المجموعات القتالية المشتركة.

وأضح المحللون أنه "يجب على الأوكران تجنب تنفيذ هجوم مضاد بمجموعات صغيرة، لأنه من المرجح أن ذلك سيؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الوحدات المقاتلة، علاوة على خسارة في المعدات، وتحقيق الحد الأدنى من المكاسب".

المصدر: (نيويورك تايمز)