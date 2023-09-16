إيران.. إخماد حريق أشعلته سجينات محكومات بالإعدام

أخمد حراس سجن إيراني، اليوم السبت، حريقا أشعلته نزيلات محكوم عليهن بالإعدام، في أحد الأجنحة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وقالت الوكالة إن السجينات المحكوم عليهن بالإعدام أشعلن النار في جناح النساء بسجن "قرجك" عن طريق حرق ملابسهن؛ احتجاجا ضد إدارة السجن.

في غضون ذلك، لم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الكردية مهسا أميني، التي قضت أثناء احتجازها من شرطة الأخلاق.