مسؤولون في بورتوريكو يقاضون ترامب احتجاجا على إقالتهم

رفع 3 أعضاء في مجلس الرقابة الفيدرالي، الذي يشرف على الشؤون المالية لبورتوريكو، الجزيرة الكاريبية التابعة للإدارة الأمريكية، دعوى قضائية ضد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إقالتهم، واصفين الإقالة بأنها "غير قانونية".

أخبار ذات علاقة وسط توتر الكاريبي.. زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الأمريكي إلى بورتوريكو

وبحسب "أسوشيتد برس"، قال المحامون إن آرثر جيه جونزاليس وأندرو جي بيجز وبيتي أ. روزا تم إبعادهم بشكل غير قانوني من المجلس وطلبوا من القاضي إعادة تعيينهم.

وقال إدواردو سانتاكانا، المحامي في شركة "كولي" للمحاماة: "هذه قضية تتعلق بالسلطة على مجلس الإدارة وعلى بورتوريكو. يحاول الرئيس هنا ممارسة قدر كبير من السلطة التي لا يملكها".

وكشفت الدعوى القضائية عن تفاصيل إضافية حول الإقالات المفاجئة الشهر الماضي، بما في ذلك أن نائب مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسي الأمريكي أرسل إلى غونزاليس وروزا رسالة بريد إلكتروني من جملتين في الأول من أغسطس/آب يُبلغهما فيها بإقالتهما. وكان غونزاليس رئيسًا لمجلس الإدارة آنذاك.

وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين، تلقى بيغز نفس الرسالة.

أخبار ذات علاقة بورتوريكو تدعو ترامب إلى تحويلها ولاية أمريكية

وذكرت الدعوى القضائية أن "أيًا من الرسالتين لم تفصّل أي "سبب" أو تقدّم أي مبرر آخر لقرارات الإقالة".

ويقول المحامون إن ترامب لا يملك السلطة الجوهرية لإنهاء عمل جونزاليس أو بيجز أو روزا لأنهم ليسوا مسؤولين في الولايات المتحدة داخل السلطة التنفيذية.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أنه عندما وافق الكونغرس على قانون في عام 2016 يُعرف باسم "بروميسا"، فقد أنشأ مجلس الإشراف والإدارة المالية داخل الحكومة الإقليمية لبورتوريكو.