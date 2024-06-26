كييف تخطط للتقارب مع 20 دولة.. صراع روسيا وأوكرانيا يمتدّ إلى أفريقيا

تسعى أوكرانيا إلى تمتين علاقاتها مع الدول الأفريقية، من خلال فتح مكاتب دبلوماسية ممثلة لها في 20 دولة، ونجحت حتى الآن في افتتاح 17 مكتبًا، وتقف كوت ديفوار في طليعة الدول الأفريقية "الصديقة" لأوكرانيا.

ويطرح الرئيس الإيفواري الحسن واتارا نفسه كداعم دبلوماسي لكييف في غرب أفريقيا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تسعى كييف إلى إحباط نفوذ موسكو المتزايد في القارة.

لقاء غير مسبوق

وفي إظهار للدعم الدبلوماسي المستمر من كييف منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، التقى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 16 يونيو الجاري، على هامش القمة الأولى للسلام في أوكرانيا، التي نظمت في سويسرا، وهي سابقة لرئيسي الدولتين اللذين سبق لهما أن تحدثا 3 مرات عبر الهاتف، وفق تقرير نشرته مجلة "جون أفريك".

وحتى الساعة يتولى يوري بيفوفاروت منصب سفير أوكرانيا في كوت ديفوار والسنغال وليبيريا وغينيا بيساو، ومقره في داكار، ويشير الدبلوماسي إلى أنه سيتم تعيين سفير في كوت ديفوار في نهاية عام 2024، وأضاف "نحن بحاجة إلى شخص ما في الموقع، نشط على الأرض"، واصفا الحسن واتارا بأنه "صديق حقيقي" لبلاده.

وبحسب "جون أفريك" فقد افتتحت كييف سبع قنصليات جديدة في أفريقيا، بما في ذلك قنصلية أبيدجان في أبريل الماضي، بهدف إنشاء حوالي 20 قنصلية، إذ تحاول أوكرانيا مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا في القارة الأفريقية ولكن أيضًا للتعويض عن التأخير الكبير فيما يتعلق بالشراكات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية.