زيلينسكي يكلف النائبة الأولى لرئيس الوزراء بتولي قيادة الحكومة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، إنه كلف النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو، خلال اجتماع في كييف، بتولي منصب رئيس الوزراء.

وكتب على منصة إكس "ناقشنا.. تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا وتوسيع برامج دعم الأوكرانيين وزيادة إنتاجنا المحلي من الأسلحة".

وتابع قائلا "سعيًا لتحقيق هذا الهدف، نبدأ عملية تحول في السلطة التنفيذية في أوكرانيا". وأضاف أنه اقترح أن تتولى سفيريدنكو قيادة حكومة أوكرانيا "لتطوير عملها بشكل جذري"، بحسب رويترز.