ماكرون يكرر لزيلينسكي التزامه تقديم "كل المساعدة الضرورية" لأوكرانيا

كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزامه بتقديم "كل المساعدة الضرورية إلى أوكرانيا لتستعيد سيادتها ووحدة أراضيها"، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه خلال هذه المشاورات الهاتفية، "تحدث (ماكرون) عن التنسيق الأوروبي على صعيد المساعدة العسكرية بهدف التمكن من تلبية حاجات أوكرانيا على المدى البعيد".