ماكرون يكرر لزيلينسكي التزامه تقديم "كل المساعدة الضرورية" لأوكرانيا
كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزامه بتقديم "كل المساعدة الضرورية إلى أوكرانيا لتستعيد سيادتها ووحدة أراضيها"، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه خلال هذه المشاورات الهاتفية، "تحدث (ماكرون) عن التنسيق الأوروبي على صعيد المساعدة العسكرية بهدف التمكن من تلبية حاجات أوكرانيا على المدى البعيد".
وأعلنت كييف أنها تعد لهجوم مضاد واسع النطاق لاستعادة السيطرة على المناطق التي احتلتها روسيا.
وقد يبدأ هذا الهجوم في الأسابيع المقبلة بفضل وصول معدات عسكرية غربية، علما أن الجبهة حافظت على هدوئها النسبي خلال أشهر الشتاء.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيسين تطرقا أيضًا إلى الاستحقاقات الدولية المقبلة، وسبل إمكان مساهمتها في تصليب الدعم الدولي لأوكرانيا، وتأكيد انتمائها الأوروبي، وتعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا".
ولم يشر بيان الإليزيه إلى المباحثات الهاتفية التي جرت أخيرًا بين زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ، وهي الأولى منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في شباط/فبراير 2022، وتشكل منعطفًا دبلوماسيًا سبق أن دعا إليه ماكرون بإلحاح.