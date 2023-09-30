بعد سحب وثائقي سياسي.. إلغاء مهرجان البرتقالة الذهبية في تركيا

أعلنت السلطات في بلدية أنطاليا، جنوب تركيا، أمس الجمعة، إلغاء مهرجان سينمائي عمره 60 عاما، وكان من المقرر تنظيمه الشهر المقبل؛ وذلك بعد جدل حول فيلم وثائقي ذي طبيعة سياسية.

وقال محيي الدين بوجيك، رئيس البلدية، في تغريدة على موقع إكس: "يؤسفني أن أبلغ رواد السينما بأننا ألغينا مهرجان البرتقالة الذهبية السينمائي في أنطاليا هذا العام، الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر؛ بسبب أحداث خارجة عن إرادتنا".

واستبعد المهرجان، وهو أرقى مهرجان في تركيا، الأسبوع الماضي، الفيلم الوثائقي "قانون حكمو" أو (المرسوم) الذي يدور حول طبيب ومعلم تم فصلهما من وظيفتيهما الحكومية في ظل حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

وتراجع المهرجان، يوم الخميس، عن هذا القرار بعد سحب العديد من المخرجين أفلاما من المهرجان واستقالة أعضاء لجنة التحكيم، قائلين إنهم يحتجون على الرقابة والتهديدات للتعبير الفني.

وسحبت وزارة الثقافة والسياحة التركية دعمها للمهرجان، يوم الخميس، متهمة المنظمين بالسماح "بالدعاية الإرهابية"، ثم سحب المهرجان الفيلم الوثائقي مرة أخرى، لتعود المدينة، أمس الجمعة، وتلغي المهرجان بأكمله.

ورفضت نجلاء دميرجي، مخرجة الفيلم الوثائقي، الاتهامات التي وجهتها الحكومة، قائلة إنه لم تتم إدانة أي من الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم بأية جريمة.