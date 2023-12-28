انتشار قوات حفظ السلام غرب إفريقيا الوسطى إثر مجزرة

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، نشر قوات حفظ سلام في شمال غرب جمهورية إفريقيا الوسطى حيث قتل 23 مدنيا الأسبوع الماضي في مذبحة اتُهم متمردون بارتكابها.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن مقاتلين يعتقد أنهم من جماعة "3 آر" المسلحة هاجموا قرية نزاكوندو في 21 كانون الأول/ديسمبر وقتلوا 23 مدنيا.

وأضافت أن القرية أحرقت ويُعتقد أن السكان "فروا إلى الأدغال". وأكدت أن عددا لم تحدده من قوات حفظ السلام التابعة لها (مينوسكا) تتجه إلى القرية بهدف "تعزيز الأمن في المنطقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان".

وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي واحدة من أفقر دول العالم، حربا أهلية منذ أن أطاح تحالف مسلح يهيمن عليه المسلمون يسمى "سيليكا" بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه عام 2013.