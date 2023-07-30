معهد الإحصاء المكسيكي: دفعنا أموالاً للعصابات لدخول بعض المدن

وأعلنت نائبة مدير التعدادات الاقتصادية والزراعية في المعهد الوطني للإحصاء الجغرافي سوزانا بيريز أمام لجنة من مجلس النواب، أن موظفي الوكالة أجبروا على توظيف المجرمين لإجراء بعض المقابلات المتعلقة بالتعداد، وأنه تم اختطاف أحد المسؤولين أثناء محاولته إجراء مقابلات.

وأكدت بيريز أن المشكلة كانت أسوأ في المناطق الريفية من البلاد، وأنه يتعين على المعهد الوطني للإحصاء الدولي استخدام أساليب مختلفة ليكون قادرًا على العمل في تلك المناطق.

وأضافت أن هناك استراتيجيات مختلفة من الدفع في بعض الحالات للدخول، وأوضحت أنهم يلجؤون أيضًا إلى توظيف الأفراد الذين يعيشون في تلك المناطق المعروفين من قبل السكان وأولئك الذين قد يرتكبون جرائم.

وقالت إنه في وسط وشمال المكسيك، حيث تسببت حروب تهريب المخدرات والهجرة في أعمال عنف، وجد موظفو الإحصاء مجتمعات زراعية مهجورة ليس لديها من يسعون لإجراء مسح لهم.

وأضافت الصحيفة أن معهد الإحصاء ممول بالكامل من الحكومة، لكنه يتمتع باستقلالية شبه كاملة لضمان عدم العبث بالإحصاءات من قبل السياسيين.

وقال المحلل الأمني "ديفيد سوسيدو" يوم الجمعة الماضي، إن عصابات المخدرات تستهدف بالفعل موظفي الإحصاءات وكذلك المتعاونين مع شركات الاقتراع والتسويق في بعض أجزاء المكسيك.