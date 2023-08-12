ماليزيا.. اقتراع لاختيار أعضاء مجالس 6 ولايات "قد يُضعف" قبضة إبراهيم

أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في ماليزيا بعدما أدلى الماليزيون السبت بأصواتهم لاختيار أعضاء مجالس ست ولايات. ولا يُتوقع أن يؤثر هذا الاقتراع على الأغلبية التي تحظى بها حكومة الوحدة برئاسة أنور إبراهيم، ولكنه قد يُضعف من قبضته على السلطة.

و يرى محللون أن قبضة ابراهيم قد تضعف في حال تعرض ائتلافه "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) لانتكاسة، خصوصا بين الناخبين الملايو المسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة بجنوب شرق آسيا.

وقالت مفوضية الانتخابات إن نسبة الإقبال راوحت بين 56 و70% من أكثر من 9,7 ملايين ناخب مسجل حتى الساعة الرابعة عصراً.

ومن المتوقع أن تُعلن النتائج في ولايات كيلانتان وترينغانو وكيدا وبينانغ وسيلانغور ونيغيري سمبيلان في غضون ساعات. ومن بين الولايات الست، يسيطر تحالف إبراهيم حاليا على نيغيري سيمبيلان وأغنى ولايتين في البلاد؛ سيلانغور حيث أكبر ميناء في ماليزيا، وبينانغ التي تستضيف صناعة أشباه الموصلات مزدهرة.

ويهيمن على الولايات الأخرى تحالف قوي من الملايو قاعدته في الأرياف بقيادة محيي الدين ياسين. ويمثل الملايو ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 33 مليون نسمة إلى جانب أقليات إتنية صينية وهندية كبيرة.

وحث أنور في نداء وجهه عبر فيسبوك عشية الاقتراع، الناخبين على منح ائتلافه "تفويضاً واضحاً وقوياً لتحقيق أجندة أفضل لجميع الاتنيات في هذا البلد". ويدفع الرجل البالغ 76 عاما من أجل مجتمع أكثر اندماجاً يتيح للإتنيات الأخرى مشاركة أوسع، بينما يعطي خصومه الأولوية للغالبية المسلمة من الملايو.

وعبر ائتلاف المعارضة "بيريكاتان ناسيونال" عن الثقة في تحقيق المزيد من الاختراقات. وأحد الأعضاء البارزين في بيريكاتان هو حزب بي إي إس الذي يسعى لإقامة نظام ثيوقراطي في ماليزيا.

ومع فوزه ب49 مقعدا برلمانيا أو أكثر من 20% من 222 مقعدا في المجلس العام الماضي، صعد حزب "بي إي إس" خطابه العنصري والديني لحشد التأييد.

وتولى أنور رئاسة الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقب أزمة سياسية شهدت فوز حزبه بغالبية الأصوات في الانتخابات العامة لكن بدون تحقيق الغالبية المطلقة الضرورية لتشكيل حكومة.