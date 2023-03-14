روسيا تكشف سبب سقوط مسيَّرة أمريكية فوق البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "في صباح يوم 14 مارس، تم رصد طائرة بدون طيار أمريكية تحلق نحو حدود الدولة في شبه جزيرة القرم".

وأضافت الوزارة في بيان أن "المسيَّرة الأمريكية أغلقت نظام التعريف الخاص بها".

وتابع البيان: "بعد اكتشاف طائرة بدون طيار، انطلقت الطائرات المقاتلة في الهواء، ونتيجة لمناورة حادة قامت بها المسيَّرة الأمريكية، فقدت الطائرة التوازن واصطدمت بسطح الماء".