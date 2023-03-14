روسيا تكشف سبب سقوط مسيَّرة أمريكية فوق البحر الأسود

روسيا تكشف سبب سقوط مسيَّرة أمريكية فوق البحر الأسود

عارف بسموق
عارف بسموق

قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "في صباح يوم 14 مارس، تم رصد طائرة بدون طيار أمريكية تحلق نحو حدود الدولة في شبه جزيرة القرم".

وأضافت الوزارة في بيان أن "المسيَّرة الأمريكية أغلقت نظام التعريف الخاص بها".

وتابع البيان: "بعد اكتشاف طائرة بدون طيار، انطلقت الطائرات المقاتلة في الهواء، ونتيجة لمناورة حادة قامت بها المسيَّرة الأمريكية، فقدت الطائرة التوازن واصطدمت بسطح الماء".

أعلنت الولايات المتحدة أنها استدعت السفير الروسي في واشنطن إلى وزارة الخارجية للتعبير عن "اعتراضها الشديد"
روسيا تكشف سبب سقوط مسيَّرة أمريكية فوق البحر الأسود
أول صِدام بين القوتين.. اصطدام طائرة روسية بمسيَّرة أمريكية فوق البحر الأسود

وأكدت الوزارة أن "الطيارين الروس لم يستخدموا الأسلحة المحمولة جوًا، ولم يتلامسوا مع الطائرة بدون طيار وعادوا بأمان إلى مطار قاعدتهم".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها استدعت السفير الروسي في واشنطن إلى وزارة الخارجية للتعبير عن "اعتراضها الشديد" بعد الحادث الذي تعرّضت له المسيّرة الأمريكية فوق البحر الأسود.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "سنستدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية"، مضيفًا أن "السفير الأمريكي في موسكو نقل أيضًا احتجاجات واشنطن في رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية".

روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية

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