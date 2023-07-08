إسبانيا تعارض إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

أبدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، اليوم السبت، معارضتها لإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل هذه الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وأضافت "روبليس" للصحفيين خلال تجمع في مدريد قبيل الانتخابات العامة المقررة في 23 يوليو/ تموز، أن "إسبانيا بناءً على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، لديها أيضًا التزام قوي بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف".

وقالت: "لا للقنابل العنقودية، ونعم للدفاع الأوكراني المشروع، الذي نفهم أنه ينبغي ألا يُنفَّذ بالقنابل العنقودية".