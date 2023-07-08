إسبانيا تعارض إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا
أبدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، اليوم السبت، معارضتها لإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل هذه الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في هجومها المضاد على القوات الروسية.
وأضافت "روبليس" للصحفيين خلال تجمع في مدريد قبيل الانتخابات العامة المقررة في 23 يوليو/ تموز، أن "إسبانيا بناءً على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، لديها أيضًا التزام قوي بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف".
وقالت: "لا للقنابل العنقودية، ونعم للدفاع الأوكراني المشروع، الذي نفهم أنه ينبغي ألا يُنفَّذ بالقنابل العنقودية".
ولفتت "روبليس" إلى أن قرار إرسال القنابل العنقودية اتخذته حكومة الولايات المتحدة، وليس حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه إسبانيا.
وأكدت أن "هناك تأييدًا واسع النطاق بين الأحزاب الإسبانية لدعم أوكرانيا، وتقديم المساعدة العسكرية لها في الحرب".
وتحظر أكثر من 100 دولة، من بينها إسبانيا، الذخائر العنقودية التي تُطلق أعدادًا كبيرة من القنابل الأصغر، والتي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة، فيما يستمر حظر القنابل التي تبقى دون أن تنفجر لعقود.