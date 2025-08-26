"مجرد هراء".. ترامب يُعلّق على تصريحات لافروف

لم يكترث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمخاوف من عدم قبول روسيا توقيع اتفاق سلام مع أوكرانيا بعد أن صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستطيع توقيع اتفاق سلام مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي لأن موسكو تعتبر رئاسته غير شرعية.

ووفق شبكة " إن بي سي نيوز" الأمريكية صرح ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول تصريحات لافروف في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: "لا يهم ما يقولونه، فالجميع يتظاهر. إنه مجرد هراء، حسنًا؟ الجميع يتظاهر".

وقال لافروف خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع برنامج "ميت ذا برس" إن بوتين لا يعترف بزيلينسكي رئيسًا شرعيًا لأوكرانيا، مما سيعقّد أي جهود لتوقيع اتفاق سلام.