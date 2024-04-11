"واشنطن بوست": تصاعد المخاوف بشأن اقتراب إيران من تصنيع أسلحة نووية

يثير التراكم السريع لليورانيوم المخصب في طهران، مخاوف بشأن اقتراب إيران من تصنيع أسلحة نووية، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن طموحات إيران النووية تصاعدت بشكل كبير، خلال الأعوام الستة التي تلت انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي.

وأضافت أنه في قلب هذه التطورات، تقع منشأة "فوردو"، وهي مجمع شديد التحصين، يقع داخل الصحراء الكبرى في إيران، لافتة إلى أن عمليات التفتيش الأخيرة في فبراير/شباط الماضي كشفت عن موجة من النشاط، حيث عززت المعدات المثبتة حديثًا معدلات تخصيب اليورانيوم، ووسعت الطاقة الإنتاجية؛ ما قد يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج.

وأوضحت الصحيفة، أن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، يثير القلق بشكل خاص؛ إذ يقترب هذا الإنتاج من مستوى تصنيع الأسلحة؛ الأمر الذي يشير إلى تقدم إيران نحو تصنيع قنبلة نووية.