الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تاجر أسلحة روسي كبير

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على الشبكة الدولية لتاجر الأسلحة الروسي إيغور زيمنكوف الذي تتّهمه بتوريد معدّات عالية التقنية لحساب قطاع الدفاع الروسي، وتصدير أسلحة روسية إلى دول ثالثة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ إيغور زيمنكوف وابنه جوناتان "يمثّلان في الخارج"، من مقرّهما في قبرص وروسيا، مصالح مجموعتي الدفاع الروسيتين "روستيك" و"روس أوبورون إكسبورت" الخاضعتين لعقوبات دولية منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عام.