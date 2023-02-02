الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تاجر أسلحة روسي كبير
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على الشبكة الدولية لتاجر الأسلحة الروسي إيغور زيمنكوف الذي تتّهمه بتوريد معدّات عالية التقنية لحساب قطاع الدفاع الروسي، وتصدير أسلحة روسية إلى دول ثالثة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ إيغور زيمنكوف وابنه جوناتان "يمثّلان في الخارج"، من مقرّهما في قبرص وروسيا، مصالح مجموعتي الدفاع الروسيتين "روستيك" و"روس أوبورون إكسبورت" الخاضعتين لعقوبات دولية منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عام.
وأضافت الوزارة أنّ الرجلين يعتمدان على شبكة من الشركات في قبرص وسنغافورة وبيلاروسيا وبلغاريا ولاتفيا وأوزبكستان وإسرائيل.
وأوضح البيان أنّهما "متّهمان خصوصاً ببيع أسلحة لحكومة أفريقية (لم يسمّها) ومروحيات لدولة في أمريكا اللاتينية (لم يسمّها أيضاً) وبشراء معدات بصرية وأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء لحساب شركة دفاع روسية خاضعة لعقوبات دولية".
وفرضت العقوبات على 22 فردًا وشركة في شبكة زيمنكوف.
واتخذت هذا الإجراء مجموعة عمل تابعة لوزارة الخزانة تم تشكيلها بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 لاستهداف النخب الروسية ووكلائها.
وقال الرجل الثاني في وزارة الخزانة والي أدييمو إن "محاولات روسيا اليائسة لاستخدام وسطاء للالتفاف على العقوبات تظهر أنّ العقوبات تعقّد فعلاً مهمّة المجمع الصناعي العسكري الروسي لتجديد آلة الحرب الروسية".
وتشمل العقوبات الأمريكية خصوصًا تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع كافة المعاملات بينهم وبين المصارف الأمريكية أو غيرها.