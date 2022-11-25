زيلينسكي: على أوروبا تجنب الانقسام وتحديد سعر منخفض للنفط الروسي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، الأوروبيين إلى البقاء صفا واحدا في مواجهة الحرب الروسية وخفض سعر النفط الروسي لأقصى حد.

وفي خطاب عبر دائرة الفيديو، أبلغ زيلينسكي مؤتمرا في ليتوانيا "لا يوجد انقسام ولا يوجد انشقاق بين الأوروبيين وعلينا الحفاظ على هذا، هذه هي مهمتنا الأولى هذا العام". وأضاف أن "أوروبا تساعد نفسها، إنها لا تساعد أوكرانيا في الوقوف ضد روسيا، فهذا يساعد أوروبا على الوقوف في وجه العدوان الروسي".

وظلت أجزاء كبيرة من أوكرانيا دون تدفئة أو كهرباء بعد الضربات الجوية الروسية الأكثر تدميرا حتى الآن والتي استهدفت شبكة الطاقة، وجرى تحذير سكان كييف من مزيد من الهجمات ومناشدتهم تخزين المياه والطعام والملابس الثقيلة.

واستمرت حكومات الاتحاد الأوروبي في انقسامها أمس الخميس بشأن مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي بهدف كبح قدرة موسكو على تمويل الحرب، ودعا زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على أقل سعر وهو 30 دولارا.

وقال زيلينسكي "خفض الأسعار مهم جدا، نسمع عن (مقترحات لتحديد سقف لسعر البرميل عند) 60 أو 70 دولارا، مثل هذه الكلمات تبدو أشبه بالخضوع (لروسيا)". وتابع "لكنني ممتن للغاية لزملائنا في البلطيق والبولنديين على مقترحاتهم الوجيهة، لتحديد السعر عند 30 دولارا للبرميل، إنها فكرة أفضل بكثير".