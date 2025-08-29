البيت الأبيض: ترامب يعمل على عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب، لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الزعيمين الروسي والأوكراني، وذلك بعد أن حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من "تلاعب" فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طالبًا عدم كشف هويته: "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب"، بحسب "فرانس برس".

وفي وقت سابق الأربعاء، رفض الكرملين، مجدداً، مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحلفائه الغربيين بإجراء محادثات سلام سريعة مع الرئيس بوتين، وتحدث المتحدث ديمتري بيسكوف عن أولويات أخرى.

وأكد بيسكوف أن هناك اتصالات مستمرة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين من الاجتماعات السابقة في إسطنبول، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لاستمرار هذه المحادثات.

ولم يتطرق المتحدث إلى اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي، والذي أعلن عنه الرئيس ترامب، ورحب به الحلفاء، بما في ذلك المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وقال بيسكوف إن بوتين سيبدأ زيارة غير مسبوقة إلى الصين، كما سيقوم بالتحضير للمنتدى الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك.