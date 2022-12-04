بسيارة مسروقة.. فلسطيني يثير الهلع بمطار بن غوريون

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن فلسطينيًّا سرق سيارة واقتحم نقطة تفتيش في طريقه إلى مطار إسرائيل الرئيس اليوم الأحد، لينطلق إنذار أمني إلى أن أُلقي القبض عليه.

وأشارت السلطات إلى أن السارق ضلَّ طريقه وأن ما حدث لم يكن محاولة هجوم.

وفي ثاني حادث من نوعه منذ سبتمبر/ أيلول، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ركابًا منبطحين بجوار أمتعتهم في صالة المغادرة بمطار بن غوريون بينما ترددت التعليمات عبر مكبرات الصوت.