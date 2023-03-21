دعوة ترامب للتظاهر تثير مخاوف تكرار أحداث الكابيتول

أعادت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع لمؤيديه للنزول إلى الشوارع احتجاجًا على ما وصفه باعتقاله الذي يلوح في الأفق، إلى الأذهان 6 يناير 2021 ، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في أعمال شغب عنيفة أسفرت منذ ذلك الحين عن اعتقال أكثر من 1000 شخص.

مع اقتراب حواجز الشرطة خارج مبنى المحاكم الجنائية في مانهاتن يوم الإثنين ، انقسم الجمهوريون البارزون ، بمن فيهم حلفاء ترامب ، حول ما إذا كانوا سيشجعون الاحتجاجات الجماهيرية .

وحثت بعض الأصوات المؤثرة في اليمين على توخي الحذر وحث أنصاره على الابتعاد ، لا سيما عن نيويورك ، حيث قد تستدعي أي اضطرابات محتملة الملاحقة القضائية من نفس المسؤول الذي من المتوقع أن يتهم ترامب. وقال آخرون إن عدم الاحتجاج على اتهام رئيس سابق يرقى إلى التنازل عن حقوقهم الدستورية، بحسب ما أورده تقرير لنيويورك تايمز.