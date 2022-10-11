بعد هجمات كييف.. بايدن يتعهد لزيلينسكي بأنظمة دفاع جوي متطورة  

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطوّرة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف والعديد من المدن الأخرى، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان صدر عنها إنّ "بايدن تحدّث هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعهّد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطوّرة".

وبحسب البيان، أدان الرئيس بايدن الهجمات الصاروخية وتعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة"، مشددا على "مشاركته المستمرة مع الحلفاء والشركاء لمواصلة فرض التكاليف على روسيا، ومحاسبتها على جرائم الحرب والفظائع".

كما تعهد البيت الأبيض "بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية"، في حين تقول موسكو إن الدعم العسكري الأمريكي لكييف يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع القول إنها أصابت "جميع الأهداف المحددة" في هجوم صاروخي مكثف على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة، صباح الاثنين.

كما قال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف هي جزء مما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وأفادت الشرطة الأوكرانية بأن 10 أشخاص على الأقل قتلوا نتيجة الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف.