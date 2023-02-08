خامنئي يقر بتلقيه رسالة "طمأنة" أمريكية قبل 15 عامًا
أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بأنه تلقى رسالة "طمأنة" أمريكية قبل 15 عامًا تؤكد أن الولايات المتحدة لا تخطط لإسقاط النظام الإيراني.
وقال خامنئي في خطاب له عشية الذكرى السنوية لانتصار الثورة عام 1979 خلال استقباله قادة وضباط القوات الجوية في الجيش الإيراني: "قبل 15 عامًا كتب رئيس الولايات المتحدة رسالة لي، قال فيها بوضوح إننا لا ننوي تغيير نظامكم".
وأضاف: "لكن في الوقت نفسه كانت لدينا تقارير مفادها أنهم (الأمريكيون) يناقشون في مراكزهم الخاصة كيفية الإطاحة بالنظام الإسلامي والجمهورية الإسلامية وتدميرهما.. إنهم مازالوا يكذبون".
ويقصد خامنئي بالرئيس الأمريكي الذي لم يسمه باراك أوباما، الذي حكم الولايات المتحدة منذ عام 2009 وحتى 2017.
وأشار خامنئي، إلى أن "الجيش الإیراني يصنع اليوم طائرات، بينما لم يكن له الحق قبل ذلك خلال العصر البهلوي في النظر أو لمس جزء من الطائرة المقاتلة التي كان يتم شراؤها من الأمريكيين بكميات كبيرة من المال".
ودعا إلى "الوحدة الوطنية"، وقال "هناك خلافات حتمية، لكن لا ينبغي أن تكون عيبا".
وفي الأشهر الأربعة الماضية، لم يعترف المرشد علي خامنئي أبدًا بعفوية وشعبية الاحتجاجات على مستوى البلاد، ويصر على أن هذه الاحتجاجات نظمتها دول أخرى.
وتطرق خامنئي إلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأسفر عن الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.
وقال: "نأسف للمصيبة التي وقعت على إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا بسبب الزلزال الذي أصاب بلادهم".
وحث خامنئي السلطات الإيرانية على تقديم المساعدة للمنكوبين في هذا الزلزال، وقال "لقد قام مسؤولونا بتقديم المساعدة للمنكوبين في هذا الزلزال وسيواصلون القيام بدورهم في هذا المجال".