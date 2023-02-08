خامنئي يقر بتلقيه رسالة "طمأنة" أمريكية قبل 15 عامًا

أقر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بأنه تلقى رسالة "طمأنة" أمريكية قبل 15 عامًا تؤكد أن الولايات المتحدة لا تخطط لإسقاط النظام الإيراني.

وقال خامنئي في خطاب له عشية الذكرى السنوية لانتصار الثورة عام 1979 خلال استقباله قادة وضباط القوات الجوية في الجيش الإيراني: "قبل 15 عامًا كتب رئيس الولايات المتحدة رسالة لي، قال فيها بوضوح إننا لا ننوي تغيير نظامكم".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه كانت لدينا تقارير مفادها أنهم (الأمريكيون) يناقشون في مراكزهم الخاصة كيفية الإطاحة بالنظام الإسلامي والجمهورية الإسلامية وتدميرهما.. إنهم مازالوا يكذبون".