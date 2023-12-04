الأولى منذ 2019.. قمة الصين والاتحاد الأوروبي ستناقش الوضع بالشرق الأوسط
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن قمة الصين والاتحاد الأوروبي ستعقد في السابع من ديسمبر/ كانون الأول في بكين.
هذه هي أول قمة بين الطرفين منذ عام 2019، إذ من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالكتلة، جوزيب بوريل.
وتناقش القمة التي ستعقد- على الأغلب- لمدة يومين، "حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والقضايا الدولية، بما في ذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط". بحسب الاتحاد الأوروبي.