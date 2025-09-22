نتنياهو: سندمّر المحور الإيراني العام المقبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن على بلاده تدمير المحور الإيراني و"هو ما ينتظرنا العام المقبل".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة رأس السنة العبرية أمام هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أضاف نتنياهو: "نحن في خضم صراع نتغلب فيه على أعدائنا، وعلينا تدمير المحور الإيراني، وهذا في متناول أيدينا" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "هذا ما ينتظرنا في العام المقبل، الذي قد يكون عامًا تاريخيًا لأمن إسرائيل"، مضيفا: "نحن عازمون على تحقيق جميع أهداف حربنا"، بحسب قوله.