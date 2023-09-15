"واشنطن بوست": وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

قال مسؤولان أمريكيان، هذا الأسبوع، إن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو يخضع للتحقيق بتهمة الفساد ومن المرجح أن تتم إقالته، وذلك في أحدث سلسلة من عمليات التطهير التي تطال مسؤولين رفيعي المستوى في مناصب أمنية صينية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الإقالة المتوقعة للمسؤول الصيني الرفيع، الذي كان غائباً بشكل ملحوظ عن الرأي العام خلال الأسبوعين الماضيين، في أعقاب إقالات أخرى، سيزيد من الشعور بعدم اليقين بشأن كيفية إدارة السياسة الخارجية اليومية للصين، بحسب الصحيفة.

ويقول محللون سياسيون إن "عمليات التطهير" لمسؤولين كبار "ستزيد من التشكيك في قيادة الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في الوقت الذي يعزز الأخير فيه سلطته، مشيرين إلى أن تضييق دائرته الداخلية المحيطة به واقتصارها على الرجال المؤيدين له قد حرمه من الآراء والنصائح التي يمكن أن تمكنه من تجنب اتخاذ قرارات ضارة".