ميدفيديف لميلوني: لديك "مشكلة بالرأس"

جاء ذلك بعد أن قالت ميلوني، التي وصلت إلى كييف في زيارة دعم السبت، إن حركة حماس لم تكن لتهاجم إسرائيل في السابع من أكتوبر، لو لم تشن روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وعلق ميدفيديف باللغة الإنجليزية على موقع إكس بالقول، "إن عدد البلهاء الموجودين في السلطة في الدول الغربية يتزايد يومًا بعد يوم.. هذه بعض المشاكل الخاصة بالرأس، أو ربما ظهرت الجينات الخفية للماضي الفاشي".

ووصل رؤساء وزراء بلجيكا وإيطاليا وكندا ألكسندر دي كرو وجورجيا ميلوني وجاستن ترودو، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى كييف السبت، في زيارة تضامنية بمناسبة الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.