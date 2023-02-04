بن غفير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو



هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، بالاستقالة من منصبه والتخلي عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال عدم تنفيذ الأخير سياسات أكثر صرامة مع عدد من الملفات.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن "بن غفير انتقد بشدة سياسة الحكومة التي ينتمي إليها، والتراخي في التعامل مع قطاع غزة، وتأجيل إخلاء منطقة الخان الأحمر".