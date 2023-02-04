وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

بن غفير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو

إرم نيوز


 هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، بالاستقالة من منصبه والتخلي عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال عدم تنفيذ الأخير سياسات أكثر صرامة مع عدد من الملفات.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن "بن غفير انتقد بشدة سياسة الحكومة التي ينتمي إليها، والتراخي في التعامل مع قطاع غزة، وتأجيل إخلاء منطقة الخان الأحمر".

بن غفير يحتاج للشعور بأن وجوده مؤثر في الحكومة ويريد أن يرى تغييرا بطريقة التعاطي مع ملف قطاع غزة والخان الأحمر وقد أعطى مهلة لنفسه قبل الاستقالة والانضمام لصفوف المعارضة.
القناة الـ13 الإسرائيلية

وأضافت أن "بن غفير أكد لمقربين منه أنه إذا لم ينجح في غضون ثمانية أشهر في قيادة تغيير كبير في هذه القضايا فإنه سيعيد النظر في مشاركته بالائتلاف، وسيقدم استقالته من منصبه".

وتابعت "يعتقد بن غفير أن لديه شركاء في المسيرة والطريق، وأنه ليس وحده الذي يبدي امتعاضاً من تعامل حكومة نتنياهو في بعض الملفات، وأن حكومة نتنياهو لديها الاستعداد والرغبة لإحداث التغيير، لكنه سيمنحها الوقت الكافي للقيام بذلك".

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
بن غفير يقترح إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين بـ"الكرسي الكهربائي"

ونقلت القناة عن المصادر ذاتها، قولها إن "إذا شعر بن غفير أنه ليس مؤثراً في سياسات الحكومة، فإنه سوف يستقيل من منصبه، ويتحول لجبهة المعارضة لهذه الحكومة".

وأشارت إلى أن بن غفير، راضٍ عن تحركات وخطوات يدعي أنها لم تكن لتحدث في حكومة أخرى، من بينها إغلاق منازل منفذي العمليات، والتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون، وهدم المنازل في القدس الشرقية، وإصدار تصاريح بحمل السلاح لأكثر من 17 ألف إسرائيلي.

إسرائيل
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