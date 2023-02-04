بن غفير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، بالاستقالة من منصبه والتخلي عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال عدم تنفيذ الأخير سياسات أكثر صرامة مع عدد من الملفات.
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن "بن غفير انتقد بشدة سياسة الحكومة التي ينتمي إليها، والتراخي في التعامل مع قطاع غزة، وتأجيل إخلاء منطقة الخان الأحمر".
وأضافت أن "بن غفير أكد لمقربين منه أنه إذا لم ينجح في غضون ثمانية أشهر في قيادة تغيير كبير في هذه القضايا فإنه سيعيد النظر في مشاركته بالائتلاف، وسيقدم استقالته من منصبه".
وتابعت "يعتقد بن غفير أن لديه شركاء في المسيرة والطريق، وأنه ليس وحده الذي يبدي امتعاضاً من تعامل حكومة نتنياهو في بعض الملفات، وأن حكومة نتنياهو لديها الاستعداد والرغبة لإحداث التغيير، لكنه سيمنحها الوقت الكافي للقيام بذلك".
ونقلت القناة عن المصادر ذاتها، قولها إن "إذا شعر بن غفير أنه ليس مؤثراً في سياسات الحكومة، فإنه سوف يستقيل من منصبه، ويتحول لجبهة المعارضة لهذه الحكومة".
وأشارت إلى أن بن غفير، راضٍ عن تحركات وخطوات يدعي أنها لم تكن لتحدث في حكومة أخرى، من بينها إغلاق منازل منفذي العمليات، والتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون، وهدم المنازل في القدس الشرقية، وإصدار تصاريح بحمل السلاح لأكثر من 17 ألف إسرائيلي.