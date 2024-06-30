"تشريعية" فرنسا.. استقرار في توقعات النتائج والحسم خلال الجولة الثانية

أكدت أحدث استطلاعات الرأي التي ترصد نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية استقرارًا في التوقعات وفي ترتيب الكتل الثلاث الكبرى، ورجحت أن يكون الحسم في الجولة الثانية المقررة الأحد القادم.

ومن المقرر أن تنشر القنوات التلفزيونية ومراكز الاقتراع، عند الثامنة من مساء اليوم، تقديراتها لنتائج مختلف القوى السياسية المتنافسة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

نوايا مستقرة

ومنذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، اهتمت معاهد استطلاعات الرأي بمعرفة نوايا الناخبين التصويتية لهذه الانتخابات الجديدة.

وأحصى موقع “Toute l’Europe” 28 دراسة رأي مخصصة للانتخابات التشريعية المبكرة، أظهرت جميعها تصدر حزب التجمع الوطني لنوايا التصويت، إذ استقر عند نحو 36% في آخر استطلاعات الرأي.

أما نوايا التصويت للجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم الأحزاب اليسارية الرئيسة وشكلت في الأيام التي أعقبت حل الجمعية الوطنية، فقد ارتفعت تدريجيًا، إذ وصلت من 23% إلى أكثر من 28% في المتوسط في أحدث استطلاعات الرأي.