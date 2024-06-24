"المياه".. عنوان منافسة جديدة بين بايدن وترامب لكسب الناخبين

ويعتقد نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية في مجموعة العمل البيئية، سكوت فابر، أن هذا سيشمل اللوائح الجديدة الخاصة بالمركبات الكيميائية الداخلة بمياه الشرب؛ ما يمنح الناخبين خيارًا واضحًا بين المياه النظيفة أو المياه الأكثر تلوثًا.

من جهة أخرى، يختلف أندرو ويلر، الذي شغل منصب مدير وكالة حماية البيئة في عهد ترامب، مع هذه المخاوف.

ويذكر للمجلة أنه في حين أنه قد تتم إعادة النظر في بعض التفاصيل في ظل إدارة ترامب، إلا أن وكالة حماية البيئة التي كان يشغلها كانت تؤيد بشكل عام لوائح PFAS. ويدعي أن خطة العمل التي تنفذها إدارة بايدن بدأت في ظل إدارته.

تاريخيًّا، وفق ما تورد المجلة الأمريكية، أنه في عام 2019، كشفت إدارة ترامب النقاب عن خطة عمل PFAS، الهادفة إلى تقييم الحاجة إلى مستويات الاحتواء القصوى، واقتراح تصنيف المواد الكيميائية على أنها "خطرة"، مع وضع توصيات لتنظيف المياه الجوفية.

وقبل مغادرته منصبه مباشرة، قررت وكالة حماية البيئة في عهد ترامب أن بعض المواد الكيميائية من السلفونات المشبعة بالفلوروالثينيل المتعددة الفلور والفلوروالثينيل تحتاج إلى تنظيم في مياه الشرب.

ومع ذلك، لا يزال فابر غير مقتنع، ويستشهد بمشروع مؤسسة التراث "مشروع 2025"، الذي يدعو إلى إجراء إصلاحات على أنشطة وكالة حماية البيئة في ظل إدارة جمهورية جديدة.

تقترح الوثيقة مراجعة لوائح تنظيف المياه الجوفية، وإعادة النظر في تصنيف المواد الكيميائية PFAS على أنها "مواد خطرة"، وتجنب الاستثناءات لإجراءات وكالة حماية البيئة في توجيهات التجميد التنظيمي.