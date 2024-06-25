سارة نتنياهو تتهم قادة الجيش بالتخطيط لـ"انقلاب"

اتهمت سارة نتنياهو قادة في الجيش الإسرائيلي بالرغبة بتنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الاتهامات جاءت خلال لقاء جمعها، الأسبوع الماضي، مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، ونقلتها وكالة الأناضول.

وعندما قاطعها عدد من أفراد العائلات بأنه لا يمكنها القول إنها لا تثق بالجيش الإسرائيلي، ردّت بالقول إن عدم ثقتها "ليس بالجيش بأكمله وإنما بكبار قادته".