سارة نتنياهو تتهم قادة الجيش بالتخطيط لـ"انقلاب"
اتهمت سارة نتنياهو قادة في الجيش الإسرائيلي بالرغبة بتنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الاتهامات جاءت خلال لقاء جمعها، الأسبوع الماضي، مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، ونقلتها وكالة الأناضول.
وعندما قاطعها عدد من أفراد العائلات بأنه لا يمكنها القول إنها لا تثق بالجيش الإسرائيلي، ردّت بالقول إن عدم ثقتها "ليس بالجيش بأكمله وإنما بكبار قادته".
وأشارت الصحيفة إلى أن سارة أصرّت على أن "قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها".
وليست سارة الوحيدة من عائلة نتنياهو التي توجّه الاتهام لقادة الجيش، إذ سبقها إلى ذلك ابنها يائير.
ففي 17 يونيو/حزيران الجاري، اتهم يائير نتنياهو الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بـ"الخيانة" خلال مواجهة هجمات حركة حماس بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي الأشهر الماضية، قال عدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، إنهم يتحمّلون مسؤولية عن الإخفاق الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر الماضي.