بودابست أم جنيف.. تحضيرات خلف الكواليس لاستضافة قمة بوتين وزيلينسكي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وفقاً لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "إن بي سي نيوز".

يُعتبر أوربان، الحليف المقرب لترامب، من بين القادة الأوروبيين القلائل الذين دعموا بوتين خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين مكان وموعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، وأن بودابست وجنيف من بين المواقع التي نوقشت.

وأضاف المسؤول أن دولاً مختلفة عرضت استضافة اللقاء.

ويظل عدد الدول القادرة على استضافة اللقاء محدوداً، نظراً لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، والتي تلزم جميع الدول الأعضاء بتنفيذها. أما المجر، التي صوتت هذا العام على الانسحاب من المحكمة، فتستطيع استضافة بوتين دون الخوف من اعتقاله.

وتأتي مكالمة ترامب مع أوربان في الوقت الذي يبحث فيه البيت الأبيض عن موقع لانعقاد قمة بوتين وزيلينسكي، وقال المسؤول الكبير في الإدارة إن ترامب وبوتين يتمتعان بعلاقة جيدة مع أوربان، وهو ما قد يكون عاملاً في إيجاد مكان.