زيلينسكي يكشف عن عدد قوات الجيش الأوكراني‎

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن عدد القوات الأوكرانية في مختلف أقسامها يبلغ نحو 600 ألف عسكري.

جاء ذلك في منشور لزيلينسكي عبر قناته على "تلغرام" بمناسبة عيد القوات البرية الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد اعلنت في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن عدد الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية ارتفع بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.

ومع ذلك، فإن وزارة الدفاع لا تقدم أرقاما محددة، وفي أيار/مايو من العام الماضي، صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن كييف تخطط لتعبئة مليون شخص.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 125 ألف شخص خلال ستة أشهر من "الهجوم المضاد" .