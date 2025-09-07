إيران تبدأ بمحاكمة شبكة تجسس مرتبطة بمعارضين وإسرائيل

أعلن رئيس محكمة العدل في محافظة البرز بشمال إيران، حسين فاضلي هريكندي، اليوم الأحد، عن بدء محاكمة شبكة تجسس مكونة من 4 أشخاص (3 رجال وامرأة)، مرتبطة بإسرائيل.

ويُقيم أعضاء الشبكة في مدينتي كرج وأصفهان، ويواجهون تهماً بالتعاون مع منظمة "مجاهدي خلق" التي تُعرف باسم "المنافقين" في الخطاب الرسمي الإيراني وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها وكالة "ميزان" القضائية، فإن المتهمين ارتبطوا بضباط من الموساد عبر وسطاء في إحدى الدول المجاورة ومن خلال الفضاء الافتراضي، حيث قاموا في البداية برصد مواقع حساسة وتنفيذ عمليات حرق متعمد في مدن مختلفة، قبل أن يتلقوا تدريبات على صناعة القذائف المتفجرة وإطلاقها.

وبحسب التحقيقات، كان المخطط يقضي بشن هجوم على أحد المراكز العسكرية الإيرانية في أواخر مايو/ أيار الماضي، إلا أن الأجهزة الأمنية، وبإشراف قضائي، تمكنت من إحباط العملية بعد ضبط القذائف المعدة للإطلاق واعتقال 2 من المتهمين في موقع التنفيذ، قبل أن يُلقى القبض لاحقاً على باقي أفراد الشبكة.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين: "المحاربة عبر الحرق العمد والتعاون مع دولة معادية وإسرائيل"، و"المساعدة في المحاربة"، و"التعاون مع جماعات معادية للنظام"، و"التآمر ضد أمن البلاد"، و"الانتماء إلى جماعات معادية للنظام الإيراني".

وأكد فاضلي هريكندي أن المحكمة ستستكمل جلساتها في فرع محكمة الثورة بمدينة كرج غرب طهران بحضور المتهمين ومحاميهم، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية والقضائية أحبطت مخططاً خطيراً يستهدف الأمن القومي الإيراني.