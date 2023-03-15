بعد صدامات مع مناصريه.. الشرطة تنسحب دون توقيف عمران خان
يبدو أن الشرطة الباكستانية عدلت اليوم الأربعاء عن توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان المتحصن داخل منزله في لاهور، بعد اشتباكات عنيفة مع مئات من أنصاره ليلا.
وتم استدعاء عمران خان (70 عاما) إلى المحكمة بتهمة عدم إعلانه عن جميع الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال ولايته وكسب المال من خلال بيع بعضها.
وقال مراسلو وكالة "فرانس برس" وشهود عيان كانوا بالقرب من منزل خان في ضاحية زمان بارك الفخمة في لاهور، إن قوات الأمن التي انتشرت عدة ساعات انسحبت بعد أن أخلت حواجز ونقاط تفتيش.
وكتب حزب خان "حركة الإنصاف" على حسابه على تويتر: "تصدى الشعب لقوات الشرطة والحراس الذين أرسلوا لإيذاء عمران خان".
كما يظهر مقطع فيديو نشره الحزب خان وهو يحيي عشرات الأشخاص داخل حديقة منزله في حين يحتفل أنصاره في الخارج بانسحاب الشرطة.
وليل الثلاثاء الأربعاء، اندلعت اشتباكات بين أنصار خان وعناصر الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع وتعرضوا للرشق بالحجارة من الحشود الغاضبة.
وقال رئيس الوزراء السابق: "سبب (هذا الإجراء) ليس لأنني انتهكت قانونا. يريدونني قابعا في السجن حتى لا أتمكن من المشاركة في الانتخابات.. هذا الاعتقال بالقوة لا علاقة له بدولة القانون".
وأطيح برئيس الوزراء السابق في نيسان/ أبريل 2022 بموجب مذكرة لحجب الثقة عن حكومته، ويواجه مذاك عدة إجراءات قانونية، لكنه يحظى بشعبية كبيرة ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر.