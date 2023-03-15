بعد صدامات مع مناصريه.. الشرطة تنسحب دون توقيف عمران خان

يبدو أن الشرطة الباكستانية عدلت اليوم الأربعاء عن توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان المتحصن داخل منزله في لاهور، بعد اشتباكات عنيفة مع مئات من أنصاره ليلا.

وتم استدعاء عمران خان (70 عاما) إلى المحكمة بتهمة عدم إعلانه عن جميع الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال ولايته وكسب المال من خلال بيع بعضها.

وقال مراسلو وكالة "فرانس برس" وشهود عيان كانوا بالقرب من منزل خان في ضاحية زمان بارك الفخمة في لاهور، إن قوات الأمن التي انتشرت عدة ساعات انسحبت بعد أن أخلت حواجز ونقاط تفتيش.

وكتب حزب خان "حركة الإنصاف" على حسابه على تويتر: "تصدى الشعب لقوات الشرطة والحراس الذين أرسلوا لإيذاء عمران خان".