كوريا الجنوبية: نأمل في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة

عبرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن أملها في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل سلس.

وقالت الوزارة، إنها ليست لديها معلومات تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إطار صفقة سيُلغى بموجبها تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

وأضافت الوزارة في بيان "حكومتنا تتشاور عن كثب مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة، وتأمل في حل هذه القضية وديًّا".

وكان الإعلام الإيراني الرسمي قد ذكر أمس الخميس، نقلًا عن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران أفرجت، عن أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والأمريكية من سجن "إيفين" بطهران، بموجب صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، "بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه دولة ثالثة، سيتم الإفراج عن خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة، وسيتم رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية".