مسؤولون: الجيش الأوكراني يحرز تقدمًا في دونيتسك وجنوب البلاد

حققت القوات المسلحة الأوكرانية مكاسب في أنحاء مختلفة من منطقة دونيتسك شرق البلاد، والتي أصبحت نقطة محورية للحرب الروسية المستمرة منذ 18 شهرًا، كما أحرزت تقدمًا في الجنوب، وفق قول مسؤولين، الأحد.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المحلية، فيتالي باراباش، إن القوات الأوكرانية قرب مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة استغلت تركيز القوات الروسية على قطاع واحد، وتقدمت وسيطرت على جزء من قرية أوبيتني جنوبي المدينة.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني: "في رأيي هذا أمر مهم جدًا.. لكي أكون صريحًا، العدو أغفل هذا الاتجاه الجنوبي قليلًا".

ووصف باراباش التقدم بأنه "عملية هجوم خاطف"، مشيرًا إلى أن القتال يدور في المكان.

وتتعرض أفدييفكا، التي يوجد فيها مصنع كبير لفحم الكوك، منذ شهور، لهجوم روسي لا هوادة فيه.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تحقيق نجاحات قرب باخموت، التي كانت مسرحًا لمعارك شرسة استمرت قرابة عام، قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية في مايو/أيار.

وقالت هيئة الأركان العامة، في تقريرها الأحد، إن "نجاحًا جزئيًا نتيجة للعمليات الهجومية" تم إحرازه بالقرب من كليشتشييفكا، وهي قرية تقع على مرتفعات جنوبي باخموت، تعتبر ضرورية لاستعادة المدينة.

كما أشار التقرير إلى تحقيق قدر من النجاح قرب روبوتين، وهي منطقة سكنية سيطرت عليها أواخر الشهر الماضي، خلال تقدمها جنوبًا عبر المناطق التي تسيطر عليها روسيا حتى بحر آزوف.