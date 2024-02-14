هربا من الحرب.. نجل نتنياهو يعيش "حياة باذخة" في ميامي

وتظهر الصور الخاصة بموقع "ديلي ميل" البريطاني، يائير، الابن الأكبر لنتنياهو، والبالغ من العمر 32 عامًا، وهو "يتسكع" في شقة فاخرة بمبنى شاهق في فلوريدا، يبلغ إيجارها 5000 دولار شهريا، ويحميه حراس شخصيون من الشاباك، بينما "يضع مئات الآلاف من مواطنيه حياتهم على المحك"، وفقا لتعبير الموقع.

ويبدو يائير في الصور يحتسي المشروبات وهو يستمتع مع رفاقه باستخدام سماعة الرأس VR على الشرفة الواسعة لشقته.

وأشار الموقع إلى أن ابن نتنياهو "المدلل" مؤهل للخدمة في الاحتياط حتى يبلغ الأربعين من عمره، لكنه اختار بدلا من ذلك "الاختباء في شاطئ هالانديل، خارج ميامي".

وفي أحد ردود الفعل على هذه الصور قال أوري مسغاف، الصحفي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذات الميول اليسارية، إن "الابن الكسول يحتفل في ميامي بينما يحث والده رئيس الوزراء الإسرائيليين العاديين على التضحية بأبنائهم وحياتهم".