المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، حل شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد.
وقال منتظري خلال ندوة بمدينة قم وسط إيران، مساء السبت، عند سؤاله من قبل أحد المشاركين عن عدم إغلاق دورية الإرشاد والتوجيه، إن "دورية إرشاد لا علاقة لها بالسلطة القضائية وتم إغلاقها من الجهة التي أعلنت عن تأسيسها".
وأضاف منظري "بالطبع، يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع".
وأشار منتظري إلى قضية الحجاب في إيران وخاصة في مدينة قم التي تعتبر مركز المرجعيات الشيعية والحوزة الدينية، قائلا إن "الحجاب في البلاد وخاصة في مدينة قم المقدسة من أهم اهتمامات القضاء وكذلك المجتمع الثوري".
وتسببت دورية شرطة الآداب والأخلاق التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية في وفاة الشابة الكردية مهسا أميني منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب اعتقالها في العاصمة طهران بسبب عدم ارتدائها الحجاب الذي تفرضه السلطات.
وبعد وفاتها اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني، فيما طالب المتظاهرون السلطات بالتخلي عن فرض الحجاب، وخلفت هذه الاحتجاجات أكثر من 450 قتيلاً وفق منظمة "هرانا" الحقوقية، فيما اعترفت السلطات، يوم السبت، بمقتل 200 شخص.
وبدأت هذه الدوريات أعمالها في صيف عام 2005، وقالت وزارة الداخلية آنذاك إن هذه الدوريات مهمتها فقط تحذير الفتيات اللواتي يخرجن "دون حجاب".
وأثناء رئاسة الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، ومع اندماج اللجان الثورية مع الشرطة والدرك، استمرت هذه الدوريات على شكل قوة شرطة، وفي يونيو/ حزيران 1996 نفذت وزارة الداخلية خطة "مكافحة سوء الحجاب" في طهران.