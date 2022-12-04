المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، حل شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد.

وقال منتظري خلال ندوة بمدينة قم وسط إيران، مساء السبت، عند سؤاله من قبل أحد المشاركين عن عدم إغلاق دورية الإرشاد والتوجيه، إن "دورية إرشاد لا علاقة لها بالسلطة القضائية وتم إغلاقها من الجهة التي أعلنت عن تأسيسها".