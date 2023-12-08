"رئيس بلا أصدقاء".. ماكرون يغير استراتيجيته الإعلامية

واستقبل ماكرون ما يقرب من 500 عالم وباحث وممثل شركة ناشئة يوم الخميس، في قصر الإليزيه.

وقالت صحيفة "لوباريزيان"، إنّ إيمانويل ماكرون "خطّط لحدث كبير جدًا، لإضفاء الطابع الرسمي على إطلاق منظمة جديدة تحمل عنوانًا فخمًا إلى حد ما: المجلس العلمي الرئاسي".

ووفق الصحيفة يتكون هذا المجلس من عشرات الشخصيات البارزة (مثل الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جان تيرول أو عالمة الكمبيوتر كلير ماتيو) الذين سوف يتأملون معه في الابتكارات الكبرى في السنوات العشر المقبلة.

وقال مقربون من ماكرون إنّ الهدف من المجلس العلمي "تقديم خدمة تشاورية لمساعدة الرئيس على التخطيط واختيار التوجهات الصحيحة فيما يتعلق بالسياسات العامة حول هذا الموضوع"، إضافة إلى التشاور حول "القضايا السيادية" للبلاد.

وأشارت "لوباريزيان" إلى أنّ تركيز هذا المجلس أثار أيضا انتقاد أحد النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، الذي تحدث عن ميل رئيس الدولة الطبيعي إلى تشكيل "لجان الخبراء"، مشيرا إلى حوالي عشر لجان أو مجالس عليا منذ انتخابه، مثل المجلس الأعلى للمناخ الذي تم إطلاقه عام 2018، أو المجلس العلمي في زمن "كوفيد"، أو المجلس الوطني للتخطيط البيئي والمجلس الوطني لإعادة البناء.