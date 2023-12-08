"رئيس بلا أصدقاء".. ماكرون يغير استراتيجيته الإعلامية
يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو تغيير استراتيجيته الإعلامية من خلال تركيز مجلس رئاسي للعلوم، ويراهن الرئيس الفرنسي مستقبلا على "نقاش ديمقراطي أكثر عقلانية" فيما يوصف داخل الأوساط السياسية بأنه "رئيس بلا أصدقاء".
وسيقوم رئيس الدولة الفرنسي اليوم الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول، بإنشاء مجلس رئاسي للعلوم تتمثل مهمته في التفكير في "الابتكارات الرئيسية للمستقبل" و"إرسال رسالة سياسية بإقامة نقاش ديمقراطي يقوم على العقل" وفق صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.
واعتبرت تقارير إخبارية فرنسية أنّ ماكرون الذي يواجه عزلة سياسية في الداخل بعد فقدانه "أصدقاءه" السياسيين الذين كانوا يحيطون به منذ حملته الانتخابية الرئاسية الماضية، سيراهن في المرحلة القادمة على العلماء.
واستقبل ماكرون ما يقرب من 500 عالم وباحث وممثل شركة ناشئة يوم الخميس، في قصر الإليزيه.
وقالت صحيفة "لوباريزيان"، إنّ إيمانويل ماكرون "خطّط لحدث كبير جدًا، لإضفاء الطابع الرسمي على إطلاق منظمة جديدة تحمل عنوانًا فخمًا إلى حد ما: المجلس العلمي الرئاسي".
ووفق الصحيفة يتكون هذا المجلس من عشرات الشخصيات البارزة (مثل الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جان تيرول أو عالمة الكمبيوتر كلير ماتيو) الذين سوف يتأملون معه في الابتكارات الكبرى في السنوات العشر المقبلة.
وقال مقربون من ماكرون إنّ الهدف من المجلس العلمي "تقديم خدمة تشاورية لمساعدة الرئيس على التخطيط واختيار التوجهات الصحيحة فيما يتعلق بالسياسات العامة حول هذا الموضوع"، إضافة إلى التشاور حول "القضايا السيادية" للبلاد.
وأشارت "لوباريزيان" إلى أنّ تركيز هذا المجلس أثار أيضا انتقاد أحد النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، الذي تحدث عن ميل رئيس الدولة الطبيعي إلى تشكيل "لجان الخبراء"، مشيرا إلى حوالي عشر لجان أو مجالس عليا منذ انتخابه، مثل المجلس الأعلى للمناخ الذي تم إطلاقه عام 2018، أو المجلس العلمي في زمن "كوفيد"، أو المجلس الوطني للتخطيط البيئي والمجلس الوطني لإعادة البناء.
وقالت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية من جانبها إنّ ماكرون يعتزم من خلال هذا المجلس تقديم مشورة علمية حول عدد من القضايا، واعتبرت أنّ المجلس سيضم "اثني عشر باحثاً سيكون لهم دور الهمس في أذن الرئيس" بحسب تعبيرها.
ونقلت الصحيفة عن هوغو دومينيل كوبان، الحائز على ميدالية فيلدز في الرياضيات عام 2022 قوله إنّ ماكرون "يعتزم الحصول على رؤية أكثر حميمية لماهية البحث"، بحسب تعبيره، وقد تم الاتصال بكوبان يوم الجمعة الماضي، ووافق على الانضمام إلى هذا المجلس.
وكان تقرير سابق نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية تحدث عن أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواجه حالة من العزلة السياسية ويبدو عاجزا عن بناء دائرة من الأتباع حوله وفاقدا لأيّ صديق على الساحة السياسية الفرنسية لا سيما بعد رحيل الوزير وعمدة ليون السابق جيرار كولومب، وفقا لمجلة "لوبوان" الفرنسية.
ووفقا للتقرير فإن رحيل جيرار كولومب في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي كان من أوائل السياسيين الذين آمنوا بهذا الشاب الذي جاء من العدم، أعاد صورة زعيم الدولة المنعزل.