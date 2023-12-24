هل تخسر فرنسا آخر حلفائها في الساحل الأفريقي؟

بقيت تشاد رسميًا آخر حليف لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي، بعد إعلان باريس يوم الجمعة الماضي، انسحابها من النيجر.

لكن وفق تقرير نشره موقع "لوتليغرام" الإخباري الفرنسي، فإن تشاد تبقى حليفا هشّا اعتبارا للغموض الذي يرافق المسار السياسي في هذا البلد رغم الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأضاف الموقع أنّ الوجود الفرنسي لا يزال لافتا في العاصمة نجامينا، التي "تغرق في سحابة من الغبار"، حيث تتحرك المروحيات التابعة للقوات الجوية الفرنسية من طراز "آ 400 أم" ذهابا وإيابا بين المطار الدولي، حيث يتمركز 1000 جندي، والقواعد في شرق وشمال تشاد.