قائد الجيش الإسرائيلي: مؤشرات على انهيار نظام حماس في غزة
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، إن على الجيش أن يزيد الضغط على حركة حماس، التي تظهر على نظامها علامات الانهيار.
وأضاف هاليفي خلال اجتماع مع الجنود، "نرى إرهابيين يستسلمون، وهي علامة على انهيار النظام، وعلامة على أننا بحاجة إلى الضغط بقوة أكبر" على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، السبت، إن أكثر من سبعة آلاف مسلح فلسطيني قتلوا خلال الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف هنجبي في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "هذا التقدير هو الحد الأدنى... يمكن أن يكون (العدد) أكثر من ذلك، لأننا لا نعرف كل شيء تحت الأماكن التي انهارت والأنفاق وما إلى ذلك. لكن هذا هو التقدير المتحفظ".