قائد الجيش الإسرائيلي: مؤشرات على انهيار نظام حماس في غزة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، إن على الجيش أن يزيد الضغط على حركة حماس، التي تظهر على نظامها علامات الانهيار.

وأضاف هاليفي خلال اجتماع مع الجنود، "نرى إرهابيين يستسلمون، وهي علامة على انهيار النظام، وعلامة على أننا بحاجة إلى الضغط بقوة أكبر" على حد تعبيره.