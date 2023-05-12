تقرير: تحول "الجهاد" للاعب استراتيجي في الساحة الفلسطينية يثير استياء حماس
أكد تقرير عبري، اليوم الخميس، أن تحول حركة الجهاد الإسلامي للاعب استراتيجي في الساحة الفلسطينية يثير استياء حركة حماس، مشيراً إلى أن حركة الجهاد أصبحت مشكلة ليس فقط لإسرائيل؛ ولكن لحماس أيضاً.
وقال تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، "إنه على الرغم من فقدان الجهاد الإسلامي بعضاً من قادته العسكريين خلال جولة القتال الحالية مع إسرائيل؛ إلا أن وضع الحركة كثاني أكبر جماعة مسلحة في غزة لا يزال قائماً".
وأوضح التقرير، أن "كل جولة من القتال مع إسرائيل تدعم مكانة الجهاد الإسلامي بين الفلسطينيين كلاعب مهيمن ليس فقط في قطاع غزة وإنما بالضفة الغربية أيضاً"، في إشارة إلى أن ذلك يتم على حساب مكانة حركة حماس.
وأضاف: "في العام الماضي تمكن الجهاد الإسلامي من تشكيل عدة خلايا مسلحة شمال الضفة الغربية، وتحديداً نابلس وجنين وطولكرم، مما حوله للاعب رئيسي بالساحة الفلسطينية"، مبيناً أن ذلك أثار استياء حماس وفصائل أخرى.
وأشار التقرير العبري، إلى أن "الفلسطينيين يراقبون حركة الجهاد وهي تقاتل إسرائيل بشكل منفرد، ويرون في ذلك شهادة على القدرات العسكرية للحركة، وباتوا على قناعة أنها قادرة على الدخول في حرب مع إسرائيل دون الحاجة لحماس وغيرها من الفصائل المسلحة بغزة".
وبين أن "حماس تواجه انتقادات بسبب جلوسها على الحياد ورفضها المشاركة المباشرة في القتال ضد إسرائيل بالمواجهة الحالية"، متابعاً: "حماس غير مرتاحة أبداً لفكرة أن جماعة مسلحة رئيسية أخرى تعمل من قطاع غزة".
وأشار إلى أن "ذلك يخلق توترات بين الحركتين المدعومتين من إيران، التي تحولت في بعض الأحيان لأعمال عنف عندما تدخلت قوات الأمن التابعة لحماس لمنع أعضاء الجهاد الإسلامي من إطلاق الصواريخ على إسرائيل".
واستكمل التقرير العبري: "قادة حماس مهتمون بالظهور على أنهم الحكام الوحيدون لقطاع غزة، حتى لو كان ذلك يعني اتخاذ إجراءات صارمة من حين لآخر ضد حلفائهم بالجهاد الإسلامي".
ووفق التقرير، فإنه "عندما تنتهي جولة القتال الحالية بين الجهاد وإسرائيل فإن حماس ستدرك أنها لم تعد الهيئة الحاكمة بشكل مطلق دون منازع لغزة، وسيكون لديها رفيق سكن إشكالي سيتعين عليها العيش معه لسنوات وربما عقود"، في إشارة للجهاد الإسلامي.
وختم التقرير العبري بالقول: "يبقى الآن أن نرى إلى متى ستكون حماس مستعدة لتحمل تحدي الجهاد الإسلامي لحكمها الاستبدادي في قطاع غزة"، وفق تعبيره.