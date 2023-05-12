تقرير: تحول "الجهاد" للاعب استراتيجي في الساحة الفلسطينية يثير استياء حماس

أكد تقرير عبري، اليوم الخميس، أن تحول حركة الجهاد الإسلامي للاعب استراتيجي في الساحة الفلسطينية يثير استياء حركة حماس، مشيراً إلى أن حركة الجهاد أصبحت مشكلة ليس فقط لإسرائيل؛ ولكن لحماس أيضاً.

وقال تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، "إنه على الرغم من فقدان الجهاد الإسلامي بعضاً من قادته العسكريين خلال جولة القتال الحالية مع إسرائيل؛ إلا أن وضع الحركة كثاني أكبر جماعة مسلحة في غزة لا يزال قائماً".

وأوضح التقرير، أن "كل جولة من القتال مع إسرائيل تدعم مكانة الجهاد الإسلامي بين الفلسطينيين كلاعب مهيمن ليس فقط في قطاع غزة وإنما بالضفة الغربية أيضاً"، في إشارة إلى أن ذلك يتم على حساب مكانة حركة حماس.