"نيويورك تايمز": ارتفاع المد يرفع العديد من القوارب.. لكن ليس قوارب بايدن

رغم الأخبار التي تدعو للتفاؤل الحذر في مجال الاقتصاد والجريمة والهجرة والقطاعات المحلية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن أرقام استطلاع الرئيس جو بايدن لا تزال منخفضة، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة إن 39% فقط من الأمريكيين اتفقوا على تحسن أداء بايدن، وفق استطلاع أجرته "نيويورك تايمز" و"كلية سيينا".

وأضافت أن بايدن وصل إلى طريق مسدود بنسبة متعادلة مع المرشح الجمهوري الأوفر حظًا، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وجهت إليه اتهامات جنائية ثلاث مرات، بلغت 43%.

ووجهت الصحيفة سؤالًا للديمقراطيين: "إذا ما كانت المكانة العامة لـ"بايدن" هي مؤشر متأخر سوف يرتفع في الأشهر القادمة، مع صورة تحسن أوضاع البلاد لتجعلها أكثر وضوحًا للناخبين، تمامًا كما تحول الرؤساء رونالد ريغان وبيل كلينتون وباراك أوباما خلال منتصف مدتهم الرئاسية. أو هل أن تسخير مزيد من الدعم لـ"بايدن" الهزيل يجعل تأمين فترة ولاية ثانية في العام المقبل أكثر صعوبة إلى حد كبير؟".