"نيويورك تايمز": ارتفاع المد يرفع العديد من القوارب.. لكن ليس قوارب بايدن
رغم الأخبار التي تدعو للتفاؤل الحذر في مجال الاقتصاد والجريمة والهجرة والقطاعات المحلية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن أرقام استطلاع الرئيس جو بايدن لا تزال منخفضة، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة إن 39% فقط من الأمريكيين اتفقوا على تحسن أداء بايدن، وفق استطلاع أجرته "نيويورك تايمز" و"كلية سيينا".
وأضافت أن بايدن وصل إلى طريق مسدود بنسبة متعادلة مع المرشح الجمهوري الأوفر حظًا، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وجهت إليه اتهامات جنائية ثلاث مرات، بلغت 43%.
ووجهت الصحيفة سؤالًا للديمقراطيين: "إذا ما كانت المكانة العامة لـ"بايدن" هي مؤشر متأخر سوف يرتفع في الأشهر القادمة، مع صورة تحسن أوضاع البلاد لتجعلها أكثر وضوحًا للناخبين، تمامًا كما تحول الرؤساء رونالد ريغان وبيل كلينتون وباراك أوباما خلال منتصف مدتهم الرئاسية. أو هل أن تسخير مزيد من الدعم لـ"بايدن" الهزيل يجعل تأمين فترة ولاية ثانية في العام المقبل أكثر صعوبة إلى حد كبير؟".
ويعبر مساعدو بايدن عن رباطة جأشهم بشأن أرقام الاستطلاعات غير المشجعة، ويشعرون بالرضى في الوقت الحالي، حيث أصبحت العديد من المؤشرات الأخرى إيجابية.
وأشاروا إلى أن بايدن فاز في انتخابات عام 2020 رغم أن شعبيته كانت منخفضة في استطلاعات الرأي.
وأضافت الصحيفة أن الأكثر إزعاجًا للسيد بايدن واستراتيجيته، هو احتمال فصل آفاقه السياسية عن الإنجازات في مجال التضخم والهجرة والصحة وباقي القضايا.
ومن الملحوظ أن الأمريكيين كانوا أكثر تفاعلًا مع الأحداث في تقييم رؤسائهم، لكنهم منذ أعوام قريبة أصبحوا أكثر تمسكًا بالولاء الحزبي.
ويبدو أن الأيام التي كان يمكن فيها للرئيس حشد تأييد 60% أو أكثر من الجمهور قد ولت منذ زمن طويل.
وأكملت الصحيفة: "من جهة أخرى، سيبذل الجمهوريون كل ما في وسعهم لتعزيز الانطباع المعاكس، ولتصوير البلاد على أنها جحيم بائس مغمور بالجريمة، والهجرة غير المنضبطة، والديون المتزايدة والتراجع الاقتصادي".
ولفتت إلى قول ترامب لمؤيديه في أبريل الماضي: "بلادنا ستذهب إلى الجحيم".
واختتمت الصحيفة بقول رئيس موظفي البيت الأبيض، رون كلاين: "الناخبون الجمهوريون هم نواة صلبة.. لن يوافقوا أبدًا على استمرار بايدن، بغض النظر عما يفعله.. ما يهم هو من سيفوز في يوم الانتخابات".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"