إسرائيل.. تجدد المظاهرات الاحتجاجية على خطة التعديلات القضائية
تجددت المظاهرات مساء اليوم السبت في إسرائيل احتجاجا على خطة التعديلات القضائية للحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للتظاهر في عدة مدن رئيسية بإسرائيل، شملت تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع، إضافة إلى تظاهرات ووقفات احتجاجية متفرقة عند مفارق الطرق الرئيسية بجميع أنحاء البلاد.
وكانت المعارضة الإسرائيلية صعدت من الاحتجاجات منذُ الأسبوع الماضي لتصل الاحتجاجات والمظاهرات إلى مؤسسات هامة في الدولة، مثل المطار الرئيسي ومنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وإغلاقات لشوارع رئيسية، في خطوة للضغط على الحكومة الإسرائيلية للعدول عن خطة التعديلات القضائية.
من جهتها أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها نشرت عناصرها الراجلة والخيالة في مواقع المظاهرات، وأغلقت بعض الطرق الرئيسية والفرعية لتأمينها، وقالت إنها لن تسمح بالإخلال بالنظام العام وعرقلة عمل أجهزة الدولة.
وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة ومتواصلة، عمّت جميع أنحاء البلاد منذ أشهر، بعد أن أعلنت الحكومة برئاسة نتنياهو نيتها طرح خطة للتعديلات القضائية، والتي رفضتها المعارضة الإسرائيلية ودعت إلى الاحتجاجات والمظاهرات.
وتتهم المعارضة، الحكومة الإسرائيلية بالانقلاب على المنظومة القضائية المعمول بها في إسرائيل، من أجل مصالح شخصية وحزبية يمينية.