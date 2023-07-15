إسرائيل.. تجدد المظاهرات الاحتجاجية على خطة التعديلات القضائية‎

تجددت المظاهرات مساء اليوم السبت في إسرائيل احتجاجا على خطة التعديلات القضائية للحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للتظاهر في عدة مدن رئيسية بإسرائيل، شملت تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع، إضافة إلى تظاهرات ووقفات احتجاجية متفرقة عند مفارق الطرق الرئيسية بجميع أنحاء البلاد.

وكانت المعارضة الإسرائيلية صعدت من الاحتجاجات منذُ الأسبوع الماضي لتصل الاحتجاجات والمظاهرات إلى مؤسسات هامة في الدولة، مثل المطار الرئيسي ومنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وإغلاقات لشوارع رئيسية، في خطوة للضغط على الحكومة الإسرائيلية للعدول عن خطة التعديلات القضائية.