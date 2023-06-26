روسيا تتهم أوكرانيا بإزالة آثار دير مسيحي بكييف وإرسالها لإيطاليا

كشفت المخابرات الروسية، اليوم الاثنين، في تقرير لها، أن الحكومة الأوكرانية اتفقت مع منظمة "اليونسكو"، لإزالة آثار مسيحية من دير "كييف بيشيرسك لافرا"، المعروف باسم دير "كييف للكهوف"، على أن يتم نقلها إلى إيطاليا لإنقاذها من الصواريخ الروسية.

وجاء في تقرير المخابرات الروسية الذي اطلعت عليه "إرم نيوز" أنه "تم التوصل إلى اتفاق بين سلطات كييف، وممثلي اليونسكو، بشأن إزالة الآثار الثمينة المسيحية والتماثيل المقدسة، من دير كييف - بيشيرسك لافرا، ونقلها إلى متاحف إيطاليا".

وورد في التقرير أن "فرنسا وألمانيا والفاتيكان تدعم هذا التحرك تحت ذريعة الإنقاذ من الضربات الصاروخية الروسية".