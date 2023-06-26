روسيا تتهم أوكرانيا بإزالة آثار دير مسيحي بكييف وإرسالها لإيطاليا
كشفت المخابرات الروسية، اليوم الاثنين، في تقرير لها، أن الحكومة الأوكرانية اتفقت مع منظمة "اليونسكو"، لإزالة آثار مسيحية من دير "كييف بيشيرسك لافرا"، المعروف باسم دير "كييف للكهوف"، على أن يتم نقلها إلى إيطاليا لإنقاذها من الصواريخ الروسية.
وجاء في تقرير المخابرات الروسية الذي اطلعت عليه "إرم نيوز" أنه "تم التوصل إلى اتفاق بين سلطات كييف، وممثلي اليونسكو، بشأن إزالة الآثار الثمينة المسيحية والتماثيل المقدسة، من دير كييف - بيشيرسك لافرا، ونقلها إلى متاحف إيطاليا".
وورد في التقرير أن "فرنسا وألمانيا والفاتيكان تدعم هذا التحرك تحت ذريعة الإنقاذ من الضربات الصاروخية الروسية".
من جهته، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشيكين: "بالنسبة لروسيا، فإن الدفاع عن دير (كييف - بيشيرسك لافرا) له بعد روحي عميق، مما يعني أن تصميمنا على إكمال العملية العسكرية الخاصة يزداد قوة".
وحول عمليات نقل هذه الآثار، قالت المخابرات الروسية إنه "تم إجراء جرد لممتلكات الكنيسة، وتم تخصيص الموارد المالية لنقل المقتنيات إلى أوروبا، وتم إعداد المركبات، وبعضها مجهز بثلاجات حافظة لنقل الآثار".
وادعت المخابرات في تقريرها، أنه "لن تتم إعادة الآثار التي سينهبونها، هذا ليس ضمن الخطط الغربية ونظام كييف التابع لها، فمحاولة سرقة دير (كييف - بيشيرسك لافرا) هي استمرار لمسلسل إزالة التاريخ من أوكرانيا، حيث يعرض في متحف اللوفر في فرنسا رمز بيزنطي قديم سرق من أوكرانيا، وتم تنظيم هذه العملية من خلال وساطة مؤسسة التحالف الدولي من أجل حماية التراث في مناطق النزاعات (سويسرية)، التي يرأسها توماس كابلان"، بحسب ما جاء في التقرير.
يذكر أن "كييف بيشيرسك لافرا" هو دير مسيحي أرثوذكسي شرقي يقع في العاصمة الأوكرانية كييف، وتم تأسيسه في عام 1051، وكان مركزا بارزا للمسيحية الأرثوذكسية الشرقية في أوروبا الشرقية.